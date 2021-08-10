Порошенко більше не лідирує в антирейтингу політиків — опитування

https://racurs.ua/ua/n158602-poroshenko-bilshe-ne-lidyruie-v-antyreytyngu-politykiv-opytuvannya.html

Ракурс

Лідером антирейтингу серед українських політиків і чиновників став Віктор Медведчук. Проросійському нардепу не довіряють 78% громадян. Водночас найбільшим рейтингом довіри користується президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих Росією.

Соціологи вказали, що респонденти частіше висловлювали недовіру, аніж довіру до всіх політиків і чиновників, представлених в опитуванні. Так, Зеленському довіряють 33% українців, не довіряють — 61%. Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32%, в той час як не довіряють 49%.

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру:

Віктору Медведчуку — 78% (йому довіряють 15%),

Петру Порошенку — 75,5% (18%),

Вадиму Рабіновичу — 74% (14%).



Екс-міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову не довіряють 73% респондентів, а про довіру заявляють 15%. Лідеру проросійської партії ОПЗЖ й колезі Медведчука й Рабіновича Юрію Бойку не довіряють 73%, а довіряють 18% відповідно. Антирейтинг лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко складає 72%, а рейтинг довіри — 20%.

Нагадаємо, раніше у липні повідомлялося, що лідером президентського антирейтингу був Порошенко. Друге місце посідала Тимошенко.