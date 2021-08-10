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Рейтинг партій — “Слуга народу” випереджає “ЄС” і ОПЗЖ

Рейтинг партій — «Слуга народу» випереджає «ЄС» і ОПЗЖ (ІНФОГРАФІКА)

10 сер 2021, 12:59
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Рейтинг партій очолює політсила президента Володимира Зеленського «Слуга народу». За неї готові проголосувати 26,6% респондентів, які брали участь в опитуванні громадської думки, проведеному Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих Росією.

Соціологи зазначили, що якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п’ять партій.

За «Слугу народу» готові віддати свій голос 17% усіх опитаних або 26,6% тих, хто визначився, за кого голосуватиме. Окрім політсили Зеленського, українці підтримують наступні партії:

  • «Європейська солідарність» — за неї готові віддати свій голос відповідно 11% і 17% опитаних;

  • ОПЗЖ — 11% і 16%,

  • ВО «Батьківщина» ˗ 8% і 11%,

  • «Сила і честь» ˗ 4% і 6%,

  • ВО «Свобода» ˗ 2% і 3%,

  • «Українська стратегія Гройсмана» ˗ 2% і 3%,

  • Радикальну партію Олега Ляшка ˗ 2% і 3%,

  • «Партію Шарія» ˗ 1% і 2%,


  • «Громадянська позиція» ˗ 1% і 1,5%,

Партії «УДАР Віталія Кличка», «Голос», «За майбутнє" підтримують відповідно 1% і 1% респондентів.

Джерело: Ракурс


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