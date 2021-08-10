Рейтинг партій — “Слуга народу” випереджає “ЄС” і ОПЗЖ

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Рейтинг партій очолює політсила президента Володимира Зеленського «Слуга народу». За неї готові проголосувати 26,6% респондентів, які брали участь в опитуванні громадської думки, проведеному Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих Росією.

Соціологи зазначили, що якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п’ять партій.

За «Слугу народу» готові віддати свій голос 17% усіх опитаних або 26,6% тих, хто визначився, за кого голосуватиме. Окрім політсили Зеленського, українці підтримують наступні партії:

«Європейська солідарність» — за неї готові віддати свій голос відповідно 11% і 17% опитаних;

ОПЗЖ — 11% і 16%,

ВО «Батьківщина» ˗ 8% і 11%,

«Сила і честь» ˗ 4% і 6%,

ВО «Свобода» ˗ 2% і 3%,

«Українська стратегія Гройсмана» ˗ 2% і 3%,

Радикальну партію Олега Ляшка ˗ 2% і 3%,

«Партію Шарія» ˗ 1% і 2%,



«Громадянська позиція» ˗ 1% і 1,5%,

Партії «УДАР Віталія Кличка», «Голос», «За майбутнє" підтримують відповідно 1% і 1% респондентів.