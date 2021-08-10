Утиски ПЦУ в Криму розслідує прокуратура. Фото: slovoidilo.ua

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Перешкоджання діяльності Православної церкви України в Криму розслідує прокуратура.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню релігійного обряду, а саме — зрив богослужіння Кримської єпархії ПЦУ 8 серпня. Провадження відкрите за ч. 1 ст. 180 (перешкоджання здійсненню релігійного обряду) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування слідчі кримської поліції. Про це 10 серпня повідомила прес-служба прокуратури АРК.

Тим часом в українському уряді готують низку санкції проти осіб, які переслідують Православну церкву України в окупованому Криму. Над обмеженнями працюють фахівці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомив заступник міністра Ігор Яременко, з 2014 року російські окупанти силою витісняють українську церкву з анексованого Кримського півострова. Ворог незаконно привласнює майно кримської громади ПЦУ, забороняє богослужіння, а проти вірян застосовують грубе насильство.

Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної церкви України, очікується, що його ухвалення Кабінетом Міністрів відбудеться найближчими днями, — зазначив Яременко.



Нагадаємо, у Криму «силові структури» окупантів увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України у селі Балки. Слідчі «Центру протидії екстремізму» міста Сімферополя, керівником яких є майор Володимир Горєванов, зірвали богослужіння та склали протокол на церкву.

Свої дії «силовики» пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні в невідповідності до російського законодавства.