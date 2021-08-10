Притеснения ПЦУ в Крыму расследует прокуратура. Фото: slovoidilo.ua

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Препятствование деятельности Православной церкви Украины в Крыму расследует прокуратура.

Следователи начали уголовное производство по факту воспрепятствования совершению религиозного обряда, а именно — срыв богослужения Крымской епархии ПЦУ 8 августа. Производство открыто по ч. 1 ст. 180 (препятствование осуществлению религиозного обряда) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование следователи крымской полиции. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

Тем временем в украинском правительстве готовят ряд санкции против лиц, преследующих Православную Церковь Украины в оккупированном Крыму. Над ограничениями работают специалисты Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщил заместитель министра Игорь Яременко, с 2014 года российские оккупанты силой вытесняют украинскую церковь с аннексированного Крымского полуострова. Враг незаконно присваивает имущество крымской общины ПЦУ, запрещает богослужения, а против верующих применяют грубое насилие.

Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, которые препятствуют деятельности Православной церкви Украины, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни, — отметил Яременко.



Напомним, в Крыму «силовые структуры» оккупантов ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки. Следователи" Центра противодействия экстремизму «города Симферополя, руководителем которых является майор Владимир Гореванов, сорвали богослужение и составили протокол на церковь.

Свои действия «силовики» объясняют тем, что настоятель храма совершает якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствии с российским законодательством.