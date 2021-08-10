Рейтинг президента - кто пройдет во второй тур, назвали социологи

https://racurs.ua/n158598-reyting-prezidenta-kto-proydet-vo-vtoroy-tur-nazvali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Рейтинг президента обнародовал 10 августа Центр Разумкова, который провел опрос общественного мнения с 29 июля по 4 августа во всех областях Украины, кроме ОРДЛО. Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский — 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, — говорится в сообщении.

Главным соперником Зеленского остается пятый президент Украины:

Петра Порошенко готовы поддержать 16% опрошенных,

Юрия Бойко (сопредседателя пророссийской фракции ОПЗЖ) — 15%,

Юлию Тимошенко (лидера «Батькивщины») — 11%,

Игоря Смешко (главу партии «Сила и честь») — 6%,

Олега Ляшко (лидера Радикальной партии) — 3%,

экс-премьера Владимира Гройсмана — 3%,

Руслана Кошулинского (представителя ВО «Свобода») — 3%,

Дмитрия Разумкова (спикера Верховной Рады) — 2%,

Анатолия Гриценко (председателя партии «Гражданская позиция») — 2%,

Виталия Кличко (мэра Киева) — 1%.

Во втором туре, если бы в него попали Зеленский и Порошенко, то Зеленский получил бы 61% голосов избирателей, а Порошенко — 39%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за действующего главу государства проголосовали бы 68% респондентов, а за Бойко — 32%.