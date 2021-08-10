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Ракурс
Рейтинг президента - кто пройдет во второй тур, назвали социологи

Рейтинг президента — кто пройдет во второй тур, назвали социологи (ИНФОГРАФИКА)

10 авг 2021, 12:28
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Рейтинг президента обнародовал 10 августа Центр Разумкова, который провел опрос общественного мнения с 29 июля по 4 августа во всех областях Украины, кроме ОРДЛО. Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский — 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, — говорится в сообщении.

Главным соперником Зеленского остается пятый президент Украины:

  • Петра Порошенко готовы поддержать 16% опрошенных,

  • Юрия Бойко (сопредседателя пророссийской фракции ОПЗЖ) — 15%,

  • Юлию Тимошенко (лидера «Батькивщины») — 11%,

  • Игоря Смешко (главу партии «Сила и честь») — 6%,

  • Олега Ляшко (лидера Радикальной партии) — 3%,

  • экс-премьера Владимира Гройсмана — 3%,

  • Руслана Кошулинского (представителя ВО «Свобода») — 3%,

  • Дмитрия Разумкова (спикера Верховной Рады) — 2%,

  • Анатолия Гриценко (председателя партии «Гражданская позиция») — 2%,

  • Виталия Кличко (мэра Киева) — 1%.

Во втором туре, если бы в него попали Зеленский и Порошенко, то Зеленский получил бы 61% голосов избирателей, а Порошенко — 39%.


В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за действующего главу государства проголосовали бы 68% респондентов, а за Бойко — 32%.

Источник: Ракурс


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