Рейтинг президента — хто пройде у другий тур, назвали соціологи (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158598-reytyng-prezydenta-hto-proyde-u-drugyy-tur-nazvaly-sociology-infografika.htmlРакурс
Рейтинг президента оприлюднив 10 серпня Центр Разумкова, який провів опитування громадської думки з 29 липня по 4 серпня у всіх областях України, окрім ОРДЛО. Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави.
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський — 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, — йдеться у повідомленні.
Головним суперником Зеленського залишається п’ятий президент України:
Петра Порошенка готові підтримати 16% опитаних,
Юрія Бойка (співголову проросійської фракції ОПЗЖ) − 15%,
Юлію Тимошенко (лідера «Батьківщини») — 11%,
Ігора Смешка (очільника партії «Сила і честь») — 6%,
Олега Ляшка (лідера Радикальної партії) — 3%,
екс-прем'єра Володимира Гройсмана — 3%,
Руслана Кошулинського (представника ВО «Свобода») — 3%,
Дмитра Разумкова (спікера Верховної Ради) — 2%,
Анатолія Гриценка (голову партії «Громадянська позиція») — 2%,
Віталія Кличка (мера Києва) — 1%.
У другому турі, якби до нього потрапили Зеленський і Порошенко, то Зеленський отримав би 61% голосів виборців, а Порошенко — 39%.
У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка, за чинного главу держави проголосували б 68% респондентів, а за Бойка — 32%.