Рейтинг президента — хто пройде у другий тур, назвали соціологи

https://racurs.ua/ua/n158598-reytyng-prezydenta-hto-proyde-u-drugyy-tur-nazvaly-sociology-infografika.html

Ракурс

Рейтинг президента оприлюднив 10 серпня Центр Разумкова, який провів опитування громадської думки з 29 липня по 4 серпня у всіх областях України, окрім ОРДЛО. Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський — 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, — йдеться у повідомленні.

Головним суперником Зеленського залишається п’ятий президент України:

Петра Порошенка готові підтримати 16% опитаних,

Юрія Бойка (співголову проросійської фракції ОПЗЖ) − 15%,

Юлію Тимошенко (лідера «Батьківщини») — 11%,

Ігора Смешка (очільника партії «Сила і честь») — 6%,

Олега Ляшка (лідера Радикальної партії) — 3%,

екс-прем'єра Володимира Гройсмана — 3%,

Руслана Кошулинського (представника ВО «Свобода») — 3%,

Дмитра Разумкова (спікера Верховної Ради) — 2%,

Анатолія Гриценка (голову партії «Громадянська позиція») — 2%,

Віталія Кличка (мера Києва) — 1%.

У другому турі, якби до нього потрапили Зеленський і Порошенко, то Зеленський отримав би 61% голосів виборців, а Порошенко — 39%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка, за чинного главу держави проголосували б 68% респондентів, а за Бойка — 32%.