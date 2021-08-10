Унікальний меч відомої королеви знайшли на Тернопільщині. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy у Facebook

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Ракурс

Унікальний меч знайшли археологи в Тернопільській області.

Холодну зброю виявили у червні 2021 року. Незабаром його планують показати на виставці, присвяченій козацтву часу Гетьмана Сагайдачного та 400-річчю битви під Хотином. Про це повідомляється на сторінці Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy у Facebook.

Есток доби прекрасної Бони Сфорци Міланської з-під Кременця. Вірогідно, північноіталійської роботи, — пояснили археологи.

За інформацією істориків, Бона Марія Сфорца була Великою Княгинею Литовською, Руською і Жемайтійсько. Вона була дружиною короля Сигізмунда I Старого — короля польського і Великого князя Литовського. Вона жила з 2 листопада 1494 року по 19 листопада 1557 року. За походженням вона герцогиня Міланська, неаполітанська принцеса, дочка міланського герцога Джан Галеаццо Сфорца та Ізабели Арагонської.

Бона володіла багатьма землями території Королівства Польського і Великого князівства Литовського. Зокрема, вона мала маєток у Кременці. У цьому місті вона заклала шпиталь, надала фундуші для римокатолицької парафії. А 4 квітня 1536 року король передав дружині кременецький замок із селами. Королева Бона володіла Кременецькою волостю з 1536 по 1556 роки.

Нагадаємо, найдавнішу з усіх відомих майстерень з карбування монет у світі виявили на територію Китаю. Монетна майстерня була побудована майже 2500 років тому, її знайшли в провінції Хенань археологи із чженчжоуського університету Китаю.