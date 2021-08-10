Найдавнішу у світі монетну майстерню знайшли в Китаї. Фото: bagnet.org

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Найдавнішу з усіх відомих майстерень з карбування монет у світі виявили на територію Китаю.

Монетна майстерня була побудована майже 2500 років тому, її знайшли в провінції Хенань археологи із чженчжоуського університету Китаю. За допомогою радіовуглецевого аналізу науковці підтвердили, що приблизно в 640−550 років до н.е. на території села Гуаньчжуан міста Сін’ян, яке адміністративно підпорядковується Чженчжоу вже займалися відливанням стандартизованих бронзових монет. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

За інформацією істориків, місто Гуаньчжуан побудували приблизно у 800 році до н. е. й було залишене приблизно через 350 років. Археологічні розкопки тривають з 2010 року, в місті вже знайшли ремісничі майстерні, де займалися виготовленням виробів із бронзи, кераміки і кістки.

Професор чженчжоуського університету Хань Гохе розповів, що у цьому місці були знайдені готові монети у формі лопаток, а також використані та невикористані форми для відливання монет. Зокрема, дві монети виявили в одній із ям для ливарних відходів. Одна з монет має розмір 143 і 63,5 мм.

Нагадаємо, унікальне доісторичне поселення знайшли на дні Охридського озера на півночі Македонії. Виявилося, що пальове поселення Плоче-Міхов-Град виникло близько 6500 років тому.