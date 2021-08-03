Доісторичне поселення знайшли на дні озера в Македонії

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Ракурс

Унікальне доісторичне поселення дослідили на дні Охридського озера на півночі Македонії — пальове поселення Плоче-Міхов-Град виникло близько 6500 років тому. Археологи з Бернського університету спільно з вченими зі Швейцарії, Німеччини і Великої Британії витягли з дна водойми зразки затопленого поселення і провели їх комплексний радіовуглецевий і дендрохронологічний аналіз.

Результати дослідження показали, що найдавніші зразки дерева і накопичений культурний шар відносяться до середини V тисячоліття до нашої ери — епохи середнього неоліту. Поселення закидалося жителями і відроджувалося знову аж до 1300 років до нашої ери, вказано у статті, опублікованій в Journal of Archaeological Science: Reports.

Вздовж берега озера, за даними вчених, розташовані близько десяти доісторичних поселень (більшість з них пальові). За час досліджень вчені виявили на дні озера більше шести тисяч дерев’яних палів, оцінюючи площу поселення у 8 тис. кв. м.

Результати комбінованого дендрохронологічного і радіовуглецевого датування показали, що поселення було заселене три або чотири рази. Найбільш ранні зразки відносяться до середини V тисячоліття до нашої ери, інші — приблизно до 1800, 1400 і 1300 років до нашої ери. Аналіз деревини показав, що палі виготовлялися в основному з дуба.

Нагадаємо, в епоху неоліту і ранньої бронзи в Європі набула поширення традиція будівництва пальових поселень. Одна з найдавніших таких знахідок була зроблена в середині XIX століття при падінні рівня води в Цюріхському озері. Там будівництво велося на вологих ґрунтах навколо озера.