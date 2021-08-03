Уникальное доисторическое поселение нашли на дне озера в Македонии

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Уникальное доисторическое поселение нашли на дне Охридского озера на севере Македонии — свайное поселение Плоча-Михов-Град возникло около 6500 лет назад. Археологи из Бернского университета совместно с учеными из Швейцарии, Германии и Великобритании извлекли со дна водоема образцы затопленного поселения и провели их комплексный радиоуглеродный и дендрохронологический анализ.

Результаты исследования показали, что древнейшие образцы дерева и накопленный культурный слой относятся к середине V тысячелетия до нашей эры — эпохе среднего неолита. Поселение забрасывалось жителями и возникало вновь вплоть до 1300 годов до нашей эры, говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports.

Вдоль берега озера, по данным ученых, расположены около десятка доисторических поселений (большинство из них свайные). За время исследований ученые обнаружили на дне озера более шести тысяч деревянных свай, оценивая площадь поселения в 8 тыс. кв. м.

Результаты комбинированного дендрохронологического и радиоуглеродного датирования показали, что поселение было заселено три или четыре раза. Самые ранние образцы относятся к середине V тысячелетия до нашей эры, другие — примерно к 1800, 1400 и 1300 годам до нашей эры. Анализ древесины показал, что сваи изготавливались в основном из дуба.

Напомним, в эпоху неолита и ранней бронзы в Европе получила распространение традиция строительства свайных поселений. Одна из древнейших таких находок была сделана в середине XIX века при падении уровня воды в Цюрихском озере. Там строительство велось на влажных почвах вокруг озера.