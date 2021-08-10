Древнейшую в мире монетную мастерскую нашли в Китае. Фото: bagnet.org

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Ракурс

Древнейшую из всех известных мастерских по чеканке монет в мире обнаружили на территорию Китая.

Монетная мастерская была построена почти 2500 лет назад, ее нашли в провинции Хэнань археологи из чжэнчжоуского университета Китая. С помощью радиоуглеродного анализа ученые подтвердили, что примерно в 640−550 лет до н. э. на территории села Гуаньчжуан города Синьян, которое административно подчиняется Чжэнчжоу уже занимались отливкой стандартизированных бронзовых монет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По информации историков, город Гуаньчжуан был построен примерно в 800 году до н. э. и был оставлен примерно через 350 лет. Археологические раскопки продолжаются с 2010 года, в городе уже нашли ремесленные мастерские, где занимались изготовлением изделий из бронзы, керамики и кости.

Профессор чжэнчжоуского университета Хань Гохэ рассказал, что в этом месте были найдены готовые монеты в форме лопаток, а также использованные и неиспользованные формы для отливки монет. В частности, две монеты обнаружили в одной из ям для литейных отходов. Одна из монет имеет размер 143 и 63,5 мм.

Напомним, уникальное доисторическое поселение нашли на дне Охридского озера на севере Македонии. Оказалось, что свайное поселение Плоче-Михов-Град возникло около 6500 лет назад.