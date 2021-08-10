Зупинили потяг та закидали його камінням невідомі в Києві. Фото: zp.ua

https://racurs.ua/ua/n158592-zupynyly-potyag-ta-zakydaly-yogo-kaminnyam-nevidomi-v-kyievi-video.html

Ракурс

Пасажирський потяг у Києві зупинили невідомі — підклали на колію дерево, через це рухомий склад змушений був зупинитися.

Інцидент трапився між Борщагівською та Берестейською. Ймовірно, потяг зупинили роми. Після його зупинки невідомі закидали пасажирські вагони камінням. Відповідне відео з’явилося в мережі ввечері 9 серпня. Цілком імовірно, що саме цього дня й трапився інцидент. Про це повідомила спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

На оприлюднених кадрах видно, як схожі на ромів люди закидають потяг камінням. Серед невідомих було багато дітей.

Наразі невідомо, чому потяг примусово зупинили. У соцмережах пишуть, що неподалік роми облаштували свій табір.

Інцидент із потягом поки не коментували у поліції Києва та «Укрзалізниці». Невідомо, чи постраждав хтось від нападу.

Нагадаємо, у квітні 2019 року фанати ФК «Карпати» розгромили три вагони поїзда Львів-Запоріжжя. Протягом подорожі 250 уболівальників завдали значної шкоди поїзду: вони розбили 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів і три вогнегасника.