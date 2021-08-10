У Кім Чен Ина побачили «зраду» в навчаннях Південної Кореї з США

Кім Чен Ин. Фото:

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Кім Чен Ин та його родина продовжують критикувати дії Південної Кореї. Сестра північнокорейського лідера Кім Е Чжон назвала спільні навчання Південної Кореї та США зрадою.

За її словами, спільні навчання Південної Кореї з США змушують північнокорейську владу нарощувати збройні сили в регіоні. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

Хочу висловити глибоке співчуття щодо зрадницького ставлення влади Південної Кореї, — йдеться в заяві Кім Е Чжон.

На її думку, військові навчання є найбільш яскравим виразом ворожої політики США щодо КНДР, спрямованої на силове придушення Північної Кореї.

Як відомо, спільні військові навчання Південної Кореї та США щорічно проходять у серпні. У вівторок обидві країни почали попередню підготовку до навчань, які повинні стартувати наступного тижня. КНДР уже давно виступає проти проведення цих навчань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що КНДР випустила кілька ракет малої дальності впродовж останніх днів. Випробування ракет, про які раніше не було відомо, стали першим викликом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену, оскільки американський лідер ще не окреслив свій підхід до ядерної загрози з боку режиму на тлі постійного перегляду політики США-КНДР.