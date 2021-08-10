У Ким Чен Ына нашли «предательство» в учениях Южной Кореи и США

Ким Чен Ын. Фото:

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Ким Чен Ын и его семья продолжают критиковать действия Южной Кореи. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон назвала совместные учения Южной Кореи и США предательством.

По ее словам, совместные учения Южной Кореи и США заставляют северокорейские власти наращивать вооруженные силы в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Хочу выразить глубокое сожаление из-за предательского отношения властей Южной Кореи, — говорится в заявлении Ким Е Чжон.

По ее мнению, военные учения являются наиболее ярким выражением враждебной политики США в отношении КНДР, направленной на силовое подавление Северной Кореи.

Как известно, совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе. Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе. КНДР уже давно выступает против проведения этих учений.

Напомним, ранее мы сообщали, что КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в течение последних дней. Испытания ракет, о которых ранее не было известно, стали первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, поскольку американский лидер еще не определил свой подход к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США-КНДР.