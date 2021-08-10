Шесть расстрельных ям НКВД с останками жертв нашли в Одессе

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Ракурс

Шесть расстрельных ям НКВД с останками жертв обнаружили археологи в Одессе. По словам местного историка-исследователя Александра Бабича, расстрельные ямы расположены возле Одесского аэропорта. Там в 1937—1941 годах палачи НКВД массово расстреливали по ночам и тайно закапывали тысячи жертв коммунистических репрессий.

Об этом Бабич сообщил на собственной Фейсбук-странице.

По 6 километру (Овидиопольского шоссе — ред.). Сегодня, 9 августа, обнаружено шесть расстрельных ям. Ямы идут с интервалом в 1 м и менее (безумная плотность). Залегания останков начинается с 1 м 60 см. Ямы правильной формы. Копались под количество осужденных к расстрелу накануне. Щуп показывает, что останки лежат в несколько слоев, — отметил Бабич.

Историк отметил, что тела расстрелянных присыпали минимум на 20−30 см землей, а потом сверху засыпались мусором. Впоследствии мусор наслаивался, чтобы скрыть место расстрелов.

По словам Бабича, работа очень тяжелая. Однако археологи хотят перезахоронить жертв сталинских преступлений.