Массовое отравление произошло в кафе на Киевщине. Фото: ukrinform.com

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Вспышка сальмонеллеза произошла в Белой Церкви Киевской области — заболели семь человек, которые употребляли готовые блюда в одном из кафе города.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, а в кафе выявили ряд нарушений. В заведении не были обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения продуктов и изготовления уже готовых блюд. Также во время проверки обнаружили просроченную еду. Оказалось, что персонал заведения не проходил медицинский осмотр и бактериологическое обследование. Об этом сообщила пресс-служба Белоцерковского отдела Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Эксперты отобрали образцы для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал кафе также обследовали на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

Из-за инцидента с отравлением кафе временно закрыли, пока не будут устранены выявленные нарушения. От работы отстранили пять человек. Из заведения изъяли непригодную еду и передали на утилизацию.

Напомним, в отеле «Тайны Карпат» в селе Яблуница в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление. В больницы попали 17 человек, из которых 16 — дети, приехавшие на отдых. Полиция открыла уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.