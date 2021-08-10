Кролик. Фото: FFI

https://racurs.ua/n158588-redchayshego-krolika-sluchayno-nashli-v-socsetyah-foto.html

Ракурс

Чрезвычайно редкого кролика удалось спасти защитникам природы в Индонезии. Животное с травмой поймал и сфотографировал местный фермер, которого нашли зоозащитники и экологи с помощью соцсети Facebook.

Суматранский полосатый кролик известен только по музейным образцам и снимкам с фотоловушек. Об этом сообщает пресс-служба организации Fauna & Flora International (FFI).

Кролик был случайно пойман местным фермером, который столкнулся с ним на окраине национального парка рядом с рекой, что сильно разлилась. У него была легкая травма — возможно, полученная во время наводнения — но смотрители парка благополучно выпустили его обратно в лес на месте, выбранном на основе имеющихся данных с фотоловушек.

Об этом животном известно очень мало. Ученые заявляют, что эти кролики предпочитает мшистые холмы и предгорные леса. Единственные экземпляры из Суматры относятся к голландскому колониальному периоду и находятся в Нидерландах, а не в Индонезии.

Потеря среды и ее фрагментация является серьезной угрозу выживанию суматранского полосатого кролика. Национальный парк Керинчи-Себлат, пожалуй, является одним из последних сохранившихся мест для жизни этого лесного вида.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании бывшая модель Playboy объявила вознаграждение в одну тысячу фунтов стерлингов за возвращение похищенного кролика Дариуса, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.