Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: dnepr.info

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Штормовое предупреждение на 10 августа в Украине объявили синоптики.

Сегодня на территории государства ожидаются опасные метеорологические явления — грозы, град и шквалы. Сильный ветер со скоростью 15−20 м/с прогнозируют в отдельных районах. Также возможен град, а в юго-восточной части страны грозы. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре надо плотно закрыть все окна в доме или квартире. С незастекленных балконов стоит убрать все предметы, которые могут выпасть наружу. Не стоит находиться у окон и пользоваться лифтом тоже не рекомендуют. Если же в доме сорвало крышу, стоит спрятаться под столом, в шкафу, ванной комнате и других подобных местах.

Если же вы оказались во время шторма на улице, то следует держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Нельзя подходить к оборванным проводам. Во время сильного ветра надо укрыться в ближайшем помещении.

Напомним, ранее синоптики обещали, что погода в Украине 10 августа будет пасмурной и дождливой. В Гидрометцентр заявляли, что дожди обойдут только три области — Волынскую, Ровенскую и Одесскую.