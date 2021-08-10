Жан Беленюк. Фото: Спорт 24

https://racurs.ua/n158586-ya-protiv-travli-belenuk-obyasnil-pochemu-maguchih-obnyala-rossiyanku-na-olimpiade.html

Ракурс

Ярослава Магучих, украинская спортсменка, попала в скандал на Олимпийских играх-2020 из-за объятий с российской коллегой.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк выступил против травли украинской спортсменки и заявил, что ее не предупредили о рисках от фотографий. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

Ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую ​​медаль. Что касается травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, — сказал Беленюк.

Он отметил, что уверен на 100% в том, что Ярослава Магучих обнялась с российской спортсменкой-конкуренткой в состоянии эйфории из-за эмоций, которые ее одолели, когда она стала олимпийским призером.

В том состоянии, в котором она была, Ярослава была готова обнимать любого, кто встретится ей на пути, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская спортсменка Ярослава Магучих попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финальных соревнований. В Минобороны заявили, что на украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война.