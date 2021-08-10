Жан Беленюк. Фото: Спорт 24

https://racurs.ua/ua/n158586-ya-proty-ckuvannya-belenuk-poyasnyv-chomu-maguchih-obiynyala-rosiyanku-na-olimpiadi.html

Ракурс

Ярослава Магучіх, українська спортсменка, втрапила в скандал на Олімпійських іграх-2020 через обійми з російською колегою.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк виступив проти цькування української спортсменки й заявив, що її не попередили про ризики від світлин. Про це він заявив в ефірі телеканалу «НАШ».

Ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. Щодо цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз’яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, — сказав Беленюк.

Він наголосив, що впевнений на 100% в тому, що Ярослава Магучіх обійнялася з російською спортсменкою-конкуренткою в стані ейфорії через емоції, які її здолали, коли вона стала олімпійським призером.

У тому стані, у якому вона була, Ярослава була готова обіймати будь-якого, хто зустрінеться їй на дорозі, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська спортсменка Ярослава Магучіх втрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після фінальних змагань. У Міноборони заявили, що на українських спортсменів під час міжнародних змагань накладаються певні обмеження, оскільки в країні триває війна.