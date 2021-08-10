Першу смерть від невиліковної лихоманки зафіксували у Гвінеї. Фото: m24.ru

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Перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург зафіксували у Гвінеї.

Ця хвороба невиліковна. Дуже заразну хворобу виявили у провінції Гуекуду. Саме тут кілька років тому також знайшли смертоносну геморагічну лихоманку Ебола. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я, передає Reuters.

Зразки лихоманки Марбург досліджували у двох лабораторіях, а також направили в Інститут Пастера в Сенегалі. Вчені підтвердили страшне захворювання.

За інформацією ВООЗ, лихоманка Марбург належить до сімейства тих же вірусів, які призводять до зараження Ебола. Хвороба передається тим же шляхом. Раніше випадки зараження цим вірусом фіксували в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

У лютому 2021 року у Гвінеї зафіксували чотири смертельні випадки лихоманки Ебола. Це сталося вперше з 2016 року. Хворі померли в районі південно-східній провінції Нзерекоре.

Нагадаємо, вчені з Університету Кембриджа, на тлі зростання занепокоєння з приводу спалаху Еболи в Демократичній Республіці Конго, заявили, що половина спалахів лихоманки Ебола залишилася непоміченою з моменту виявлення цього вірусу у 1976 році.

Джерело: Reuters