Коронавірус повертається — кількість хворих почала зростати

Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158584-koronavirus-povertaietsya-kilkist-hvoryh-pochala-zrostaty.html

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Коронавірус в Україні знову переходить в активну фазу. За минулу добу, 9 серпня, вірус виявили у 781 громадянина. До лікарень потрапили 335 інфікованих.

Померли від хвороби 24 українці. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167 нових хворих), Донецькій (78 заражень), Одеській (62 інфікувань), Харківській (60 випадків інфекції), Хмельницькій (35 захворілих), і Полтавській (35 хворих) областях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні можуть ще на два місяці продовжити термін дії адаптивного карантину, запровадженого наразі до кінця літа у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.