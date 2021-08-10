Прорив труби. Фото: РБК

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У Росії через перебій з подачею кисню померли дев’ять пацієнтів лікарні. Трагедія сталася у місті Владикавказ (Північна Осетія).

Причиною збою став прорив старої зношеної підземної труби. Про це повідомляє російський «РБК».

За попередньою інформацією, всі загиблі перебували у важкому стані та потребували штучної вентиляції легень. Трагедія сталася через злам кисневої системи, яка перебувала під землею. Відомо, що у лікарні також лікували хворих на коронавірус. На момент прориву труби до ШВЛ були підключені 13 осіб — усі вони перебували у важкому стані та не могли дихати самостійно.

Лікарі медзакладу стверджують, що вони «оперативно відреагували на злам», але це не врятувало життя дев’яти пацієнтів. Інших хворих забезпечують киснем за допомогою резервних балонів.

Загалом у лікарні була 651 особа, з них 308 пацієнтів мали підтверджений діагноз COVID-19. За фактом загибелі дев’яти пацієнтів Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух та пожежа сталися на одному з найбільших хімічних заводів півдня Росії «Комбінат Каменський» у Ростовській області. Внаслідок надзвичайної події на підприємстві, яке пов’язане з виробництвом боєприпасів, постраждали семеро осіб. У шістьох госпіталізованих до місцевої лікарні виявлено 100% хімічних опіків тіла, у ще одного потерпілого — 80%. Згодом один із постраждалих помер.

Джерело: РБК