Поломка трубы. Фото: РБК

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В России из-за перебоя с подачей кислорода умерли девять пациентов больницы. Трагедия произошла в городе Владикавказ (Северная Осетия).

Причиной сбоя стал прорыв старой изношенной подземной трубы. Об этом сообщает российский «РБК».

По предварительной информации, все погибшие находились в тяжелом состоянии и нуждались в искусственной вентиляции легких. Трагедия произошла из-за поломки кислородной системы, находившейся под землей. Известно, что в больнице также лечили больных коронавирусом. На момент прорыва трубы к ИВЛ были подключены 13 человек — все они находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно.

Врачи медучреждения утверждают, что они «оперативно отреагировали на поломку», но это не спасло жизни девяти пациентов. Других больных обеспечивают кислородом с помощью резервных баллонов.

Всего в больнице был 651 человек, из них 308 пациентов имели подтвержденный диагноз COVID-19. По факту гибели девяти пациентов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших химических заводов юга России «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Вследствие чрезвычайного происшествия на предприятии, связанном с производством боеприпасов, пострадали семь человек. У шести госпитализированных в местную больницу выявлено 100% химических ожогов тела, у еще одного пострадавшего — 80%. Впоследствии один из пострадавших скончался.

Источник: РБК