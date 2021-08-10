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Курс доллара. Фото: istock

Курс доллара упал до годового минимума (ИНФОГРАФИКА)

10 авг 2021, 08:16
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Курс доллара в Украине на 10 августа упал до уровня 26,80 грн за долл. Ниже курс был только 2 июля 2020 года — 26,77 грн за долл.

Курс снизился на три копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Курс доллара. Инфографика: НБУНБУ в понедельник на рынок не выходил. С самого утра крупные покупатели и продавцы «боролись за курс». В итоге со стартовых 26,79/26,81 грн до 12.00 доллар вырос до 26,805/26,825 грн и уже с очень малыми отклонениями продержался в этих пределах почти до 14.00. После обеда предложение начало превышать спрос, покупателей становилось все меньше и котировки просели до 26,795/ 26,815 до 15.00 часов и до 26,74/6,76 к концу сессии.


Курс доллара. Инфографика: НБУПо прогнозу аналитиков, курс доллара в обменниках финкомпаний находится в пределах 26,70 — 27,10 грн при спреде до 20 копеек и в банках 26,60 — 27,15 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

9−13 августа коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 26,70 — 27,05 грн, а евро — в пределах 31,35 — 32,00 грн.

Источник: Ракурс


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