Курс долара. Фото: istock

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Ракурс

Курс долара в Україні на 10 серпня впав до рівня 26,80 грн за дол. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року — 26,77 грн за дол.

Курс знизився на три копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це відомо з даних на сайті Національного банку України (НБУ).

НБУ в понеділок на ринок не виходив. Із самого ранку великі покупці і продавці «боролися за курс». У підсумку, зі стартових 26,79 / 26,81 грн до 12.00 долар виріс до 26,805/26,825 грн і вже з дуже малими відхиленнями протримався в цих межах майже до 14.00. Після обіду пропозиція почала перевищувати попит, покупців ставало все менше й котирування просіли до 26,795/26,815 до 15.00 години й до 26,74/ 6,76 до кінця сесії.

За прогнозом аналітиків, курс долара в обмінниках фінкомпаній перебуватиме в межах 26,70 — 27,10 грн при спреді до 20 копійок і в банках 26,60 — 27,15 грн при спреді в межах до 25 копійок.

9−13 серпня коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 26,70 — 27,05 грн, а євро — у межах 31,35 — 32,00 грн.