10 серпня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n158581-10-serpnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.html

Ракурс

10 серпня церковне свято двох апостолів Прохора і Пармена. Інша назва свята — Прохорів день.

На Прохора наші предки традиційно займалися збором врожаю. До речі, символом цієї дати є картопля. Відтепер дозволялося викопувати картоплю і готувати з неї їжу. Стравами потрібно було пригощати стражденних і тих, хто потребував їжі.

У цей день світова спільнота відзначає День попутного вітру та Міжнародний день біодизельного палива. День ангела святкують Ірина, Микола, Олена, Сергій та Павло.

День в історії:

1793 — Лувр відкрився для публіки;

1821 — Міссурі став 24-м штатом США;

1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією;

1919 — запорозька група Армії УНР визволила Вінницю від більшовиків;

1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію;

1966 — у США зупинили випуск банкноти два долари;

1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 — набув чинності антиукраїнський закон про мови Колесніченка-Ківалова.

Прикмети погоди: