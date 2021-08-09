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10 серпня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: Shutterstock
10 серпня — кого вітати зі святами та іменинамиhttps://racurs.ua/ua/n158581-10-serpnya-kogo-vitaty-zi-svyatamy-ta-imenynamy.htmlРакурс
10 серпня церковне свято двох апостолів Прохора і Пармена. Інша назва свята — Прохорів день.
На Прохора наші предки традиційно займалися збором врожаю. До речі, символом цієї дати є картопля. Відтепер дозволялося викопувати картоплю і готувати з неї їжу. Стравами потрібно було пригощати стражденних і тих, хто потребував їжі.
У цей день світова спільнота відзначає День попутного вітру та Міжнародний день біодизельного палива. День ангела святкують Ірина, Микола, Олена, Сергій та Павло.
День в історії:
- 1793 — Лувр відкрився для публіки;
- 1821 — Міссурі став 24-м штатом США;
- 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок;
- 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією;
- 1919 — запорозька група Армії УНР визволила Вінницю від більшовиків;
- 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію;
- 1966 — у США зупинили випуск банкноти два долари;
- 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;
- 2012 — набув чинності антиукраїнський закон про мови Колесніченка-Ківалова.
Прикмети погоди:
- дощ без вітру — до затяжної негоди;
- багато роси вранці — день буде сонячним;
- хмари високо пливуть — до сухої і ясної погоди.
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