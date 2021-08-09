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Ракурс
10 серпня – кого вітати зі святами та іменинами. Фото: Shutterstock

10 серпня — кого вітати зі святами та іменинами

9 сер 2021, 22:23
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10 серпня церковне свято двох апостолів Прохора і Пармена. Інша назва свята — Прохорів день.

На Прохора наші предки традиційно займалися збором врожаю. До речі, символом цієї дати є картопля. Відтепер дозволялося викопувати картоплю і готувати з неї їжу. Стравами потрібно було пригощати стражденних і тих, хто потребував їжі.

У цей день світова спільнота відзначає День попутного вітру та Міжнародний день біодизельного палива. День ангела святкують Ірина, Микола, Олена, Сергій та Павло.

День в історії:


  • 1793 — Лувр відкрився для публіки;
  • 1821 — Міссурі став 24-м штатом США;
  • 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок;
  • 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією;
  • 1919 — запорозька група Армії УНР визволила Вінницю від більшовиків;
  • 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію;
  • 1966 — у США зупинили випуск банкноти два долари;
  • 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;
  • 2012 — набув чинності антиукраїнський закон про мови Колесніченка-Ківалова.

Прикмети погоди:

  • дощ без вітру — до затяжної негоди;
  • багато роси вранці — день буде сонячним;
  • хмари високо пливуть — до сухої і ясної погоди.

Джерело: Ракурс


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