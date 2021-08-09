10 августа – кого поздравлять с праздниками и именинами

https://racurs.ua/n158581-10-avgusta-kogo-pozdravlyat-s-prazdnikami-i-imeninami.html

Ракурс

10 августа церковный праздник двух апостолов Прохора и Пармена. Другое название праздника — Прохоров день.

На Прохора наши предки традиционно занимались сбором урожая. Кстати, символом этой даты является картошка. С этого дня разрешалось выкапывать корнеплоды и готовить из них пищу. Картошкой нужно было угощать страждущих и нуждающихся в пище.

В этот день мировое сообщество отмечает День попутного ветра и Международный день биодизельного топлива. День ангела празднуют Ирина, Николай, Елена, Сергей и Павел.

День в истории:

1793 — Лувр открылся для публики;

1821 — Миссури стал 24-м штатом США;

1876 — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок;

1913 — Вторая Балканская война закончилась подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией;

1919 — запорожская группа Армии УНР освободила Винницу от большевиков;

1945 — Япония объявила о своей капитуляции;

1966 — в США остановили выпуск банкноты два доллара;

1995 — украинка Инесса Кравец установила в Гетеборге до сих пор действующий мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;

2012 — вступил в силу антиукраинский закон о языках Колесниченко-Кивалова.

Приметы погоды: