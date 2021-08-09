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10 августа – кого поздравлять с праздниками и именинами
10 августа — кого поздравлять с праздниками и именинамиhttps://racurs.ua/n158581-10-avgusta-kogo-pozdravlyat-s-prazdnikami-i-imeninami.htmlРакурс
10 августа церковный праздник двух апостолов Прохора и Пармена. Другое название праздника — Прохоров день.
На Прохора наши предки традиционно занимались сбором урожая. Кстати, символом этой даты является картошка. С этого дня разрешалось выкапывать корнеплоды и готовить из них пищу. Картошкой нужно было угощать страждущих и нуждающихся в пище.
В этот день мировое сообщество отмечает День попутного ветра и Международный день биодизельного топлива. День ангела празднуют Ирина, Николай, Елена, Сергей и Павел.
День в истории:
- 1793 — Лувр открылся для публики;
- 1821 — Миссури стал 24-м штатом США;
- 1876 — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок;
- 1913 — Вторая Балканская война закончилась подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией;
- 1919 — запорожская группа Армии УНР освободила Винницу от большевиков;
- 1945 — Япония объявила о своей капитуляции;
- 1966 — в США остановили выпуск банкноты два доллара;
- 1995 — украинка Инесса Кравец установила в Гетеборге до сих пор действующий мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;
- 2012 — вступил в силу антиукраинский закон о языках Колесниченко-Кивалова.
Приметы погоды:
- дождь без ветра — к затяжной непогоде;
- много росы утром — день будет солнечным;
- облака высоко плывут — к сухой и ясной погоде.
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