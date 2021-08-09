Кадровые изменения в ВСУ – Зеленский представил новых командующих. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, представил новое командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности командующего Воздушных сил генерал-майора Николая Олещука и командующего Десантно-штурмовых войск полковника Максима Миргородского.

Соответствующие представления президент сделал на острове Змеиный во время рабочей поездки. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Также он назначил:

Андрея Ковальчука — командующим оперативного командования «Юг»;

Олега Микаца — командующим оперативного командования «Восток»;

Сергея Литвинова — командующим оперативного командования «Запад»;

Владимира Коваля — заместителем начальника Генерального штаба.

Президент добавил, что все назначенные — опытные офицеры и имеют боевой опыт.

Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины, — сказал Зеленский.

Напомним, в конце июля Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место Валерия Залужного.

Впоследствии президент принял решение о смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко.

Тогда же назначил Сергея Шапталу начальником Генштаба ВСУ, а Александра Павлюка — командующим Операцией объединенных сил.