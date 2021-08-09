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Ракурс
Кадрові зміни в ЗСУ – Зеленський представив нових командувачів. Фото: ОП

Кадрові зміни в ЗСУ — Зеленський представив нових командувачів (ФОТО)

9 сер 2021, 21:42
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Володимир Зеленський, президент України, представив нове командування Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема командувача Повітряних сил генерал-майора Миколу Олещука та командувача Десантно-штурмових військ полковника Максима Миргородського.

Відповідні представлення президент здійснив на острові Зміїний під час робочої поїздки. Про це повідомили у прес-службі президента.

Також він призначив:

  • Андрія Ковальчука — командувачем оперативного командування «Південь»;
  • Олега Мікаца — командувачем оперативного командування «Схід»;
  • Сергія Літвінова — командувачем оперативного командування «Захід»;
  • Володимира Коваля — заступником начальника Генерального штабу.

Президент додав, що всі призначені — досвідчені офіцери та мають бойовий досвід.

Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці липня Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначив на його місце Валерія Залужного.


Згодом президент ухвалив рішення про зміну начальника Генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.

Тоді ж призначив Сергія Шапталу начальником Генштабу ЗСУ, а Олександра Павлюка — командувачем Операції об'єднаних сил.

Джерело: Ракурс


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