Кадрові зміни в ЗСУ — Зеленський представив нових командувачів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158580-kadrovi-zminy-v-zsu-zelenskyy-predstavyv-novyh-komanduvachiv-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, представив нове командування Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема командувача Повітряних сил генерал-майора Миколу Олещука та командувача Десантно-штурмових військ полковника Максима Миргородського.
Відповідні представлення президент здійснив на острові Зміїний під час робочої поїздки. Про це повідомили у прес-службі президента.
Також він призначив:
- Андрія Ковальчука — командувачем оперативного командування «Південь»;
- Олега Мікаца — командувачем оперативного командування «Схід»;
- Сергія Літвінова — командувачем оперативного командування «Захід»;
- Володимира Коваля — заступником начальника Генерального штабу.
Президент додав, що всі призначені — досвідчені офіцери та мають бойовий досвід.
Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці липня Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначив на його місце Валерія Залужного.
Згодом президент ухвалив рішення про зміну начальника Генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.
Тоді ж призначив Сергія Шапталу начальником Генштабу ЗСУ, а Олександра Павлюка — командувачем Операції об'єднаних сил.