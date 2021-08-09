У Зеленського прокоментували гучні заяви Лукашенка

У Зеленського прокоментували гучні заяви Лукашенкаhttps://racurs.ua/ua/n158579-u-zelenskogo-prokomentuvaly-guchni-zayavy-lukashenka.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, називає безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь.
Такі заяви спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в цій країні, повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.
Президент бореться з бойовиками, а не тренує їх. Заяви Олександра Лукашенка Зеленський називає безпідставними, — зазначив він.
В ОП заявили, що Україна «залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав».
Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть — це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти, — сказав Никифоров.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Володимира Зеленського в підготовці бойовиків проти Білорусі. Президент України нібито «навмисно псує відносини між країнами».