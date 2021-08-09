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Ракурс
У Зеленського прокоментували гучні заяви Лукашенка. Фото: Слово і діло

У Зеленського прокоментували гучні заяви Лукашенка

9 сер 2021, 20:35
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Володимир Зеленський, президент України, називає безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь.

Такі заяви спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в цій країні, повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

Президент бореться з бойовиками, а не тренує їх. Заяви Олександра Лукашенка Зеленський називає безпідставними, — зазначив він.

В ОП заявили, що Україна «залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав».


Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть — це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти, — сказав Никифоров.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Володимира Зеленського в підготовці бойовиків проти Білорусі. Президент України нібито «навмисно псує відносини між країнами».

Джерело: Ракурс


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