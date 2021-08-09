Мокрий сніг в Україні пообіцяли синоптики – прогноз погоди. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n158578-mokryy-snig-v-ukrayini-poobicyaly-synoptyky-prognoz-pogody-karta.html

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Погода в Україні 10 серпня, у вівторок, буде похмурою та дощовою. Попри дощі з градом температура повітря досягатиме спекотних +32°.

У деяких регіонах вночі очікується мокрий сніг. Дощі оминуть лише три області — Волинську, Рівненську та Одеську. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується похмура та з дощами. Температура повітря вночі складе 17−19°, вдень буде 28−30°.

Погода в Харкові прогнозується дощова, подекуди можливі грози. Стовпчики термометрів покажуть 18−20°, а вдень піднімуться до 30−32°.

Погода в Одесі буде сонячною та без опадів. Вночі очікується 19−21°, вдень — 30−32°.

Погода у Львові буде з опадами протягом доби. Стовпчики термометрів покажуть 14−16°, а вдень піднімуться до 24−26°.

Погода в Карпатах прогнозується з дощем та грозами. Температура повітря вночі буде 14−16°, вдень підніметься до 27−29°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, очікуються незначні збурення.