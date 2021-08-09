Незворотні зміни клімату – експерти налякали невтішним прогнозом. Фото: ms.detector.media

https://racurs.ua/ua/n158576-nezvorotni-zminy-klimatu-eksperty-nalyakaly-nevtishnym-prognozom.html

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Зміни клімату на планеті Земля викликають занепокоєння міжурядової групи експертів ООН.

У понеділок, 9 серпня, вони опублікували доповідь з попередженнями про незворотні кліматичні зміни.

Викиди парникових газів душать нашу планету і становлять небезпеку для мільярдів людей. Глобальне потепління впливає на кожен регіон на Землі, багато змін стають незворотними. Ми повинні діяти рішуче, щоби запобігти кліматичній катастрофі, — заявив генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

Експерти зазначають, що людська діяльність призвела до нагрівання атмосфери, океанів та суходолу. Кліматичні зміни призведуть до підвищення рівня моря до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року він може зрости на п’ять метрів. Ймовірно, арктична крига повністю розтане принаймні один раз до 2050 року.

Попри невтішні прогнози ще є шанс запобігти наслідкам. Наприклад, якщо удвічі скоротити викиди вуглецю до 2030 року, то до середини століття можливо зупинити зростання температури. Це можна зробити завдяки висаджуванню дерев.

Нагадаємо, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що в Україні зміни клімату відбуваються швидше, ніж будь-де у світі. За її словами, наслідки цього вже відчуваються в аграрній галузі, а також проявляються у вигляді надзвичайних природних ситуацій — таких як повені.