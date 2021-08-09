МОЗ хоче продовжити адаптивний карантин, фото: «Укрінформ»

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В Україні можуть ще на два місяці продовжити термін дії адаптивного карантину, запровадженого наразі до кінця літа у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

З відповідною пропозицією до Кабміну звернеться Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив про це журналістам, повідомляє агентство «Укрінформ».

Попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом міністрів, — зазначив Ляшко.

Чиновник зазначив, що МОЗ спільно з Міносвіти почав підготовку до нового навчального року, у зв’язку з початком якого можуть вводитися додаткові обмеження.

За словами Ляшка, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки — освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами, які передбачені для всіх громадських закладів.

В разі переходу області на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес продовжуватиметься лише в разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно заявив, що очолюване ним відомство спільно з Національною службою здоров’я хоче запровадити винагороду сімейним лікарям за швидкі темпи вакцинації.

Джерело: «Укрінформ»