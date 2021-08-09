Минздрав хочет продлить адаптивный карантин, фото: «Укринформ»

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В Украине могут еще на два месяца продлить срок действия адаптивного карантина, введенного пока до конца лета в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

С соответствующим предложением к Кабмину обратится Министерство здравоохранения. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил об этом журналистам, сообщает агентство «Укринформ».

Предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, что мы в ближайшее время инициировать перед Кабинетом министров", — отметил Ляшко.

Чиновник отметил, что Минздрав совместно с Минобразования начал подготовку к новому учебному году, в связи с началом которого могут вводиться дополнительные ограничения.

По словам Ляшко, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности — образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с теми карантинными правилами, которые предусмотрены для всех общественных заведений.

В случае перехода области на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться лишь в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.

Напомним, Ляшко недавно заявил, что возглавляемое им ведомство совместно с Национальной службой здоровья хочет ввести вознаграждения семейным врачам за быстрые темпы вакцинации.

Источник: «Укринформ»