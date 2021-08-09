Елизавета II приехала в Шотландию на летние каникулы

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, впервые появилась на публичном мероприятии в Шотландии — она приехала в замок Балморал на летние каникулы.

На официальной церемонии королева появилась в элегантном наряде. На ней было пальто малинового цвета, платье с ярким принтом и обувь на низком ходу. Об этом пишет издание Express.

Свой образ монархиня дополнила фирменной шляпой, подобранной в тон к верхней одежде. Завершали наряд классическая сумка черного цвета, белые перчатки и несколько аксессуаров.

Королева посетила небольшую церемонию у ворот замка, осмотрела Почетный караул и встретила талисмана Королевского полка Шотландии — пони Круачана IV.

Это будет первый летний отпуск ее величества в шотландском поместье после смерти принца Филиппа. Обычно королева отдыхает в этом месте до начала октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что драгоценное украшение покойной сестры Елизаветы II продадут на аукционе. Браслет принцессы Маргарет может уйти с молотка за круглую сумму.

Источник:Express