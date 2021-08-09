Єлизавета II приїхала в Шотландію на літні канікули. Фото: spletnik.ru

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, вперше з’явилася на публічному заході в Шотландії — вона приїхала в замок Балморал на літні канікули.

На офіційній церемонії королева з’явилася в елегантному вбранні. На ній було пальто малинового кольору, сукня з яскравим принтом та взуття на низькому ходу. Про це повідомляє видання Express.

Свій образ вона доповнила фірмовим капелюхом, підібраним у тон до верхнього одягу. Завершували вбрання класична сумка чорного кольору, білі рукавички та кілька аксесуарів.

Королева відвідала невелику церемонію біля воріт замку, оглянула Почесну варту та зустріла талісмана Королівського полку Шотландії — поні Круачана IV.

Це буде перша літня відпустка її величності в шотландському маєтку після смерті принца Філіпа. Зазвичай королева відпочиває в цьому маєтку до початку жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дорогоцінну прикрасу покійної сестри Єлизавети II продадуть на аукціоні. Браслет принцеси Маргарет може піти з молотка за кругленьку суму.

Джерело: Express