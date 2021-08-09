Усіх не перевішаєш – смерть Шишова прокоментував Лукашенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158573-usih-ne-perevishaiesh-smert-shyshova-prokomentuvav-lukashenko.html

Ракурс

Смерть очільника «Білоруського дому» Віталія Шишова прокоментував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він заявив що білоруська сторона не причетна до смерті активіста, якого знайшли повішеним в одному з київських парків. Про це Лукашенко сказав на прес-конференції у понеділок, 9 серпня.

Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну, добре я президент — я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі 3−4 людини тільки його і знали. Він для нас був ну просто ніким, — заявив білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, ніхто з Білорусі не йшов би вішати Шишова, бо «повісили одного — завтра буде такий інший, усіх не перевішаєш».

Також він сказав, що Україна повинна розслідувати смерть активіста. Також Лукашенко заперечив особисту причетність до злочину.

Факти на стіл! Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли. Нам вистачає і без Шишова з ким розбиратися, — заявив він.

Нагадаємо, 2 серпня в Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім» Віталій Шишов. Вранці він вийшов на пробіжку та не повернувся. Згодом його знайшли повішеним в одному з київських парків. Поліція обіцяє перевіряти всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.