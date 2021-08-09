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За «Єврослідарність» готові проголосувати 13,7% виборців, фото: «Євросолідарність»
«Євросолідарність» вийшла на другу сходинку — соцопитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158572-ievrosolidarnist-vyyshla-na-drugu-shodynku-socopytuvannya-infografika.htmlРакурс
До Верховної Ради в разі проведення виборів найближчим часом потрапляють п’ять партій.
Про це свідчать результати проведеного в період з 29 липня по 3 серпня соціологічного опитування, які опубліковані на сайті агентства SOCIS.
Найбільші шанси потрапити до парламенту наразі мають такі політсили:
- «Слуга народу» (готові проголосувати 18,6% респондентів);
- «Європейська солідарність» (13,7%);
- ОПЗЖ (11,5%);
- «Батьківщина» (7,6%);
- «Сила і честь» (5,7%).
Решта політсил набирають менше 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
Найбільш опозиційними політичними силами респонденти вважають партії «Європейська солідарність» (26,0%) та ОПЗЖ (23,2%).
В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, у президентському рейтингу продовжує лідирувати Володимир Зеленський. На другій сходинці — Петро Порошенко.
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