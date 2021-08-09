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Ракурс
За «Єврослідарність» готові проголосувати 13,7% виборців, фото: «Євросолідарність»

«Євросолідарність» вийшла на другу сходинку — соцопитування (ІНФОГРАФІКА)

9 сер 2021, 18:00
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До Верховної Ради в разі проведення виборів найближчим часом потрапляють п’ять партій.

Про це свідчать результати проведеного в період з 29 липня по 3 серпня соціологічного опитування, які опубліковані на сайті агентства SOCIS.

Найбільші шанси потрапити до парламенту наразі мають такі політсили:

  • «Слуга народу» (готові проголосувати 18,6% респондентів);
  • «Європейська солідарність» (13,7%);
  • ОПЗЖ (11,5%);
  • «Батьківщина» (7,6%);
  • «Сила і честь» (5,7%).

Решта політсил набирають менше 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

Найбільш опозиційними політичними силами респонденти вважають партії «Європейська солідарність» (26,0%) та ОПЗЖ (23,2%).

Результати соцопитування, інфографіка: SOCIS


В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у президентському рейтингу продовжує лідирувати Володимир Зеленський. На другій сходинці — Петро Порошенко.

Джерело: Ракурс


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