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Ракурс
За «Еврослидарность» готовы проголосовать 13,7% избирателей, фото: «Евросолидарность»

«Евросолидарность» вышла на второе место — соцопрос (ИНФОГРАФИКА)

9 авг 2021, 18:00
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В Верховную Раду в случае проведения выборов в ближайшее время попадают пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 29 июля по 3 августа социологического опроса, опубликованные на сайте агентства SOCIS.

Наибольшие шансы попасть в парламент в настоящее время имеют такие политсилы:

  • «Слуга народа"(готовы проголосовать 18,6% респондентов);
  • «Европейская солидарность» (13,7%);
  • ОПЗЖ (11,5%);
  • «Батькивщина» (7,6%);
  • «Сила и честь» (5,7%).

Остальные политсилы набирают менее 5%, необходимых для попадания в парламент.

Наиболее оппозиционными политическими силами респонденты считают партии «Европейская солидарность» (26,0%) и ОПЗЖ (23,2%).

Результаты соцопроса, инфографика: SOCIS


В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, в президентском рейтинге продолжает лидировать Владимир Зеленский. На втором месте — Петр Порошенко.

Источник: Ракурс


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