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За «Еврослидарность» готовы проголосовать 13,7% избирателей, фото: «Евросолидарность»
«Евросолидарность» вышла на второе место — соцопрос (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n158572-evrosolidarnost-vyshla-na-vtoroe-mesto-socopros-infografika.htmlРакурс
В Верховную Раду в случае проведения выборов в ближайшее время попадают пять партий.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 29 июля по 3 августа социологического опроса, опубликованные на сайте агентства SOCIS.
Наибольшие шансы попасть в парламент в настоящее время имеют такие политсилы:
- «Слуга народа"(готовы проголосовать 18,6% респондентов);
- «Европейская солидарность» (13,7%);
- ОПЗЖ (11,5%);
- «Батькивщина» (7,6%);
- «Сила и честь» (5,7%).
Остальные политсилы набирают менее 5%, необходимых для попадания в парламент.
Наиболее оппозиционными политическими силами респонденты считают партии «Европейская солидарность» (26,0%) и ОПЗЖ (23,2%).
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
Напомним, в президентском рейтинге продолжает лидировать Владимир Зеленский. На втором месте — Петр Порошенко.
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