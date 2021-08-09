За «Еврослидарность» готовы проголосовать 13,7% избирателей, фото: «Евросолидарность»

https://racurs.ua/n158572-evrosolidarnost-vyshla-na-vtoroe-mesto-socopros-infografika.html

Ракурс

В Верховную Раду в случае проведения выборов в ближайшее время попадают пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 29 июля по 3 августа социологического опроса, опубликованные на сайте агентства SOCIS.

Наибольшие шансы попасть в парламент в настоящее время имеют такие политсилы:

«Слуга народа"(готовы проголосовать 18,6% респондентов);

«Европейская солидарность» (13,7%);

ОПЗЖ (11,5%);

«Батькивщина» (7,6%);

«Сила и честь» (5,7%).

Остальные политсилы набирают менее 5%, необходимых для попадания в парламент.

Наиболее оппозиционными политическими силами респонденты считают партии «Европейская солидарность» (26,0%) и ОПЗЖ (23,2%).

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, в президентском рейтинге продолжает лидировать Владимир Зеленский. На втором месте — Петр Порошенко.