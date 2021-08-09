Президентский рейтинг обновили социологи – кто лидирует

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Ракурс

Президентский рейтинг опубликовали социологи. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то большинство украинцев снова бы проголосовало за Владимира Зеленского.

За действующего главу государства свои голоса отдали бы 19,5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Socis.

Доверие украинцев к пятому президенту Петру Порошенко также достаточно высокое — 14,3% готовы поддержать лидера «Европейской солидарности».

Другие кандидаты существенно отстают. Примерно равные позиции имеют Юрий Бойко (6,7%), Юлия Тимошенко (6,7%) и Игорь Смешко (6,7%).

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа 2021 года с использованием планшетов. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», действующий президент Украины Владимир Зеленский имеет больше всего шансов на победу в президентской гонке. Его поддержали бы 27,7% опрошенных.