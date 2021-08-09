Мигрант, который поджег французский собор, зарезал священника

40-летний мигрант из Руанды убил французского священника, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n158570-migrant-kotoryy-podjeg-francuzskiy-sobor-zarezal-svyaschennika.html

Ракурс

Во Франции 40-летний выходец из Руанды, который в июле 2020 года признался в резонансном поджоге собора в Нанте, совершил новое преступление — убил католического священника Оливье Мера.

Преступление произошло в департаменте Вандея, сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что руандиец, который совершил это преступление, является католиком. Он проживает во Франции с 2012 года. В июле 2020 года он совершил поджог одного из крупнейших храмов Франции — собора Святых Петра и Павла в Нанте, в котором работал волонтером и должен был закрывать его по вечерам.

После поджога было принято решение выдворить его из страны. Одновременно он был помещен под контроль правоохранительных органов. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена, руандийца не могли выдворить до снятия этого контроля.

За это время руандиец перебрался из Нанта в Вандею, где несколько месяцев жил в священника Мэра, прежде чем совершить убийство. По информации Le Figaro, настоятеля зарезали ножом.

Французские СМИ отмечают, что он сам пришел в полицию и сообщил, что убил священника. После этого на место убийства отправились правоохранители и обнаружили тело настоятеля.

Ичсточник: Le Figaro