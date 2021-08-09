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40-річний мігрант із Руанди убив французького священника, фото: Marco Verch

Мігрант, який підпалив французький собор, зарізав священника

9 сер 2021, 17:13
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У Франції 40-річний виходець з Руанди, який у липні 2020 року зізнався у резонансному підпалі собору в Нанті, скоїв новий злочин — убив католицького священника Олів'є Мера.

Злочин стався в департаменті Вандея, повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що руандієць, який скоїв цей злочин, є католиком. Він проживає у Франції з 2012 року. У липні 2020 року він здійснив підпал одного з найбільших храмів Франції — собору Святих Петра і Павла в Нанті, в якому працював волонтером і мав закривати його вечорами.

Після підпалу було ухвалене рішення видворити його з країни. Одночасно він був поміщений під контроль правоохоронних органів. За словами міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дарманена, руандійця не могли видворити до зняття цього контролю.

За цей час руандієць перебрався з Нанта до Вандеї, де кілька місяців проживав у священника Мера, перш ніж скоїв убивство. За інформацією Le Figaro, настоятеля зарізали ножем.


Французькі ЗМІ зазначають, що він сам прийшов до поліції, і повідомив, що вбив священника. Після цього на місце вбивства вирушили правоохоронці й виявили тіло настоятеля.

Джерело: Le Figaro


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