Мігрант, який підпалив французький собор, зарізав священника

40-річний мігрант із Руанди убив французького священника, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n158570-migrant-yakyy-pidpalyv-francuzkyy-sobor-zarizav-svyaschennyka.html

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У Франції 40-річний виходець з Руанди, який у липні 2020 року зізнався у резонансному підпалі собору в Нанті, скоїв новий злочин — убив католицького священника Олів'є Мера.

Злочин стався в департаменті Вандея, повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що руандієць, який скоїв цей злочин, є католиком. Він проживає у Франції з 2012 року. У липні 2020 року він здійснив підпал одного з найбільших храмів Франції — собору Святих Петра і Павла в Нанті, в якому працював волонтером і мав закривати його вечорами.

Після підпалу було ухвалене рішення видворити його з країни. Одночасно він був поміщений під контроль правоохоронних органів. За словами міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дарманена, руандійця не могли видворити до зняття цього контролю.

За цей час руандієць перебрався з Нанта до Вандеї, де кілька місяців проживав у священника Мера, перш ніж скоїв убивство. За інформацією Le Figaro, настоятеля зарізали ножем.

Французькі ЗМІ зазначають, що він сам прийшов до поліції, і повідомив, що вбив священника. Після цього на місце вбивства вирушили правоохоронці й виявили тіло настоятеля.

Джерело: Le Figaro