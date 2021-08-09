«Зарплати в конвертах» планує взяти під контроль Кабмін

https://racurs.ua/ua/n158569-zarplaty-v-konvertah-planuie-vzyaty-pid-kontrol-kabmin.html

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Нові правила контролю доходів і витрат платників податків розробляє Кабінет міністрів України.

Ті, хто заробляє в тіні, змушені будуть відповідати за свої порушення перед податковою, повідомляє «Обозреватель».

В Україні рівень тіньової економіки один з найвищих у Європі. У результаті за роки незалежності в українців накопичилися зароблені активи, з яких податки не сплатили. З 1 вересня 2021 року їх можна узаконити за допомогою податкової амністії.

І ті, хто такою можливістю не скористається, повинні будуть відповідати перед податковою. Щоб посилити контроль, у Верховній Раді в закон про податкову амністію прописали зобов’язання для Кабінету міністрів розробити нові методи податкового контролю.

Як контролюватимуть доходи українців

Непрямі методи контролю — будь-який спосіб визначення достатку українців, за винятком того, що вони офіційно вказують. Це може бути:

відстеження великих покупок (на суму, яка значно відрізняється від офіційно доходу);

зобов’язання продавців вказувати про великі покупки своїх покупців;

оцінка майнового стану (житло, автомобілі тощо);

зобов’язання банків повідомляти про своїх клієнтів, у яких перекази за рахунком значно перевищують підтверджений дохід.

Що робити, якщо є незадекларований дохід

З 1 вересня всі активи, які вже куплені або накопичені шляхом заробітку в тіні, можна легалізувати. Наприклад, готівкові долари можна віднести та розмістити на спеціальному рахунку, заплатити 5% податку і вже законно ними користуватися.

Водночас «сіре» джерело доходу потрібно легалізувати: тільки це дозволить захиститися від всіх можливих перевірок. Згодом фінансовий моніторинг посилять не тільки податкова, а й банки. В один прекрасний момент ті, хто отримує зарплату в тіні, не зможуть розпоряджатися такими грошима.

Джерело: «Обозреватель»