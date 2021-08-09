Побіг за Заходом – Лукашенко звинуватив Зеленського в підготовці бойовиків. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n158568-pobig-za-zahodom-lukashenko-zvynuvatyv-zelenskogo-v-pidgotovci-boyovykiv.html

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Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, заявив, що ніколи не заподіє шкоди Україні, «якщо вона перша не прийде зі зброєю на територію Білорусі».

За його словами, з Білорусі до України ніколи не прийдуть росіяни, «тим більше зі зброєю». Про це Лукашенко сказав під час щорічної «Великої розмови».

Щодо вторгнення. Найменше ви (Україна — ред.) повинні боятися білорусів. Ми ніколи не заподіємо шкоди стосовно України, якщо ви першими, а про це сьогодні вже можна говорити, не прийдете зі зброєю на нашу землю, — заявив він.

При цьому самопроголошений президент звинуватив Володимира Зеленського в підготовці бойовиків проти Білорусі.

Гаразд, ти (президент Володимир Зеленський — ред.) там побіг за Заходом, ти їх підтримав, ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України й зброю закидаєш до нас сюди? — сказав Лукашенко.



9 серпня в Мінську до річниці президентських виборів і масових протестів проходить так звана «Велика розмова з президентом», на якій Лукашенко «зустрічається з журналістами та представниками громадськості».

Нагадаємо, Лукашенко назвав українську владу «божевільними». Причиною для такої заяви послужило закрите небо над Україною для літаків із Білорусі.