Побежал за Западом – Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков

https://racurs.ua/n158568-pobejal-za-zapadom-lukashenko-obvinil-zelenskogo-v-podgotovke-boevikov.html

Ракурс

Александр Лукашенко, белорусский диктатор, заявил, что никогда не причинит вреда Украине, «если она первая не придет с оружием на территорию Беларуси».

По его словам, из Беларуси в Украину никогда не придут россияне «тем более с оружием». Об этом Лукашенко сказал во время ежегодного «Большого разговора».

Что касается вторжения. Меньше всего вы (Украина — ред.) должны бояться белорусов. Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы первыми, а об этом сегодня уже можно говорить, не ступите с оружием на нашу землю, — заявил он.

При этом самопровозглашенный президент обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков против Беларуси.

Ладно, ты (президент Владимир Зеленский — ред.) там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? — сказал он.



9 августа в Минске к годовщине президентских выборов и массовых протестов проходит так называемый «Большой разговор с президентом», на котором Лукашенко «встречается с журналистами и представителями общественности».

Напомним, Лукашенко назвал украинскую власть «безумцами». Причиной для такого заявления послужило закрытое небо над Украиной для самолетов из Беларуси.