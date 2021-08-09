Новые санкции против режима Лукашенко ввела Великобритания. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n158562-novye-sankcii-protiv-rejima-lukashenko-vvela-velikobritaniya.html

Ракурс

Новые санкции против Беларуси ввела Великобритания в ответ на подрыв демократии и нарушения прав человека диктатором Александром Лукашенко.

Ограничения предусматривают, что продукция белорусских государственных предприятий не будет продаваться в Великобритании, а английские аэрокосмические компании не будут прикасаться к парку самолетов Лукашенко. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает пресс-служба МИД.

В частности, Лондон запретил пролет или посадку белорусских самолетов на территории Великобритании. Также запрещено британским компания предоставлять техническую помощь парку самолетов Лукашенко.

Не будут продаваться в Великобритании калий, нефтепродукты, товары и технологии для перехвата и мониторинга, товары, используемые в производстве сигарет, а также товары и технологии двойного назначения. Также ограничен доступ режиму Лукашенко к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения.

Финансовые санкции, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставления кредитов. Также предусматривается запрет на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменение в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.

В санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, министр обороны Беларуси Виктор Хренин, председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель, глава администрации президента Игорь Сергиенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил СНБО ввести санкции против окружения Александра Лукашенко, в частности его сына Виктора и еще более 50 человек.