Во время парада собак во Львове, фото: МВД

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Ракурс

Во Львове в городском парке культуры в рамках проекта «Календарь войны» состоялся парад собак, которые вместе со своими хозяевами принимали участие в антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что четвероногие защитники представляли каждый свое ведомство. В параде участвовали собаки из:

Государственной пограничной службы;

полиции;

Вооруженных сил Украины;

Национальной гвардии.

Всего в параде приняли участие 15 собак, которые проявили себя во время выполнения задач в зоне ООС.

В частности, Нацгвардию представляли награжденная медалью «За преданную службу» III степени овчарка Ричард (в феврале 2019 года помогла обнаружить в зоне ООС восемь единиц оружия, 1 тыс. 230 патронов и 15 кг взрывчатки) и награжденная медалью «За преданную службу» II степени овчарка Кэнди (за месяц при осмотре транспорта на блок-постах обнаружила 300 патронов и ствол к ПКМ, а также всем боевых гранат).