Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час параду собак у Львові, фото: МВС

Парад собак, які брали участь в АТО/ООС, відбувся у Львові (ФОТО)

9 сер 2021, 14:58
999

У Львові в міському парку культури в межах проекту «Календар війни» відбувся парад собак, які разом зі своїми господарями брали участь в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що чотирилапі захисники представляли кожен своє відомство. В параді брали участь песики з:

  • Державної прикордонної служби;
  • поліції;
  • Збройних сил України;
  • Національної гвардії.

Всього в параді взяли участь 15 собак, які проявили себе під час виконання завдань в зоні ООС.

Зокрема, Нацгвардію представляли нагороджена медаллю «За віддану службу» III ступеня вівчарка Річард (у лютому 2019 року допомогла виявити в зоні ООС вісім одиниць зброї, 1 тис. 230 набоїв та 15 кг вибухівки) та нагороджена медаллю «За віддану службу» II ступеня вівчарка Кенді (за місяць під час огляду транспорту на блок-постах виявила 300 набоїв та ствол до ПКМ, а також всім бойових гранат).

Собаки, яких ми тут бачимо — це не просто собаки. Це теж ветерани. Деякі з них попереджали про обстріли, деякі віднаходили людей під завалами, деякі знаходили зброю, — зазначила речник парку культури.


Під час параду собак у Львові, фото: МВС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів