Парад собак, які брали участь в АТО/ООС, відбувся у Львові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158561-parad-sobak-yaki-braly-uchast-v-ato-oos-vidbuvsya-u-lvovi-foto.htmlРакурс
У Львові в міському парку культури в межах проекту «Календар війни» відбувся парад собак, які разом зі своїми господарями брали участь в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).
Зазначається, що чотирилапі захисники представляли кожен своє відомство. В параді брали участь песики з:
- Державної прикордонної служби;
- поліції;
- Збройних сил України;
- Національної гвардії.
Всього в параді взяли участь 15 собак, які проявили себе під час виконання завдань в зоні ООС.
Зокрема, Нацгвардію представляли нагороджена медаллю «За віддану службу» III ступеня вівчарка Річард (у лютому 2019 року допомогла виявити в зоні ООС вісім одиниць зброї, 1 тис. 230 набоїв та 15 кг вибухівки) та нагороджена медаллю «За віддану службу» II ступеня вівчарка Кенді (за місяць під час огляду транспорту на блок-постах виявила 300 набоїв та ствол до ПКМ, а також всім бойових гранат).
Собаки, яких ми тут бачимо — це не просто собаки. Це теж ветерани. Деякі з них попереджали про обстріли, деякі віднаходили людей під завалами, деякі знаходили зброю, — зазначила речник парку культури.