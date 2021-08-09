Під час параду собак у Львові, фото: МВС

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У Львові в міському парку культури в межах проекту «Календар війни» відбувся парад собак, які разом зі своїми господарями брали участь в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що чотирилапі захисники представляли кожен своє відомство. В параді брали участь песики з:

Державної прикордонної служби;

поліції;

Збройних сил України;

Національної гвардії.

Всього в параді взяли участь 15 собак, які проявили себе під час виконання завдань в зоні ООС.

Зокрема, Нацгвардію представляли нагороджена медаллю «За віддану службу» III ступеня вівчарка Річард (у лютому 2019 року допомогла виявити в зоні ООС вісім одиниць зброї, 1 тис. 230 набоїв та 15 кг вибухівки) та нагороджена медаллю «За віддану службу» II ступеня вівчарка Кенді (за місяць під час огляду транспорту на блок-постах виявила 300 набоїв та ствол до ПКМ, а також всім бойових гранат).