Названі теми розмови Зеленського і Меркель

Меркель і Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158560-nazvani-temy-rozmovy-zelenskogo-i-merkel.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Німеччини, завітає до Києва вже 22 серпня для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник президента Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці в Facebook.

Він назвав теми переговорів двох лідерів:

безпека,

двохсторонні відносини,

інші актуальні питання.

Федеральний канцлер ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня, — підтвердив прес-секретар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель здійснить візит до Києва. Дата візиту — 22 серпня.