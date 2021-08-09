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Ракурс
Меркель і Зеленський. Фото:

Названі теми розмови Зеленського і Меркель

9 сер 2021, 14:52
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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, завітає до Києва вже 22 серпня для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник президента Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці в Facebook.


Він назвав теми переговорів двох лідерів:

  • безпека,
  • двохсторонні відносини,
  • інші актуальні питання.

Федеральний канцлер ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня, — підтвердив прес-секретар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель здійснить візит до Києва. Дата візиту — 22 серпня.

Джерело: Ракурс


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