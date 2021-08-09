Названі теми розмови Зеленського і Меркель

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Меркель і Зеленський. Фото:
Названі теми розмови Зеленського і Меркельhttps://racurs.ua/ua/n158560-nazvani-temy-rozmovy-zelenskogo-i-merkel.htmlРакурс
Ангела Меркель, канцлер Німеччини, завітає до Києва вже 22 серпня для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив речник президента Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці в Facebook.
Він назвав теми переговорів двох лідерів:
- безпека,
- двохсторонні відносини,
- інші актуальні питання.
Федеральний канцлер ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня, — підтвердив прес-секретар.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель здійснить візит до Києва. Дата візиту — 22 серпня.
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